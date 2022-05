Marina ROBINAULT

Infirmière diplômée d'Etat en poste aux urgences du Ch St Denis, jusque début mars 2018.



Je recherche un poste sur Boulogne ou Paris 15-16 en santé au travail. J'ai une forte appetence pour la prévention, la gestion de l'urgence et l'organisation et souhaite donc mettre ces capacités au service d'une entreprise.

J'envisage de suivre prochainement une formation complémentaire en santé au travail (DuST ou Licence)



Je suis dynamique, possède un bonne capacité d'adaptation, un sens aigu du relationnel et de l'organisation ainsi qu'une forte envie d'apprendre et d'évoluer.



Mes compétences :

Ouverture d'esprit

Sens de l'esthétique

Sens du relationnel

Sens des responsabilités

Capacité d'adaptation

Auto-évaluation