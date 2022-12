Marine LASBLEIZ

Ma formation et mon parcours professionnel me confèrent de solides compétences en chimie analytique ainsi qu’une expertise en biogéochimie, écologie et biologie marine.



Mon projet professionnel est d’intégrer une équipe dynamique contribuant au maintien de la qualité du milieu marin dans un contexte de développement durable de l’espace maritime et littoral. Cela m’a amenée, ces six dernières années, à travailler dans des projets de valorisation des algues bretonnes ou des projets de recherche visant à comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins.



En parallèle, je m’investis dans le suivi biologique d’espèces marines (e.g. cétacés, poissons, oiseaux..) et dans des actions de sensibilisation du grand public à la protection de l’espace maritime et littoral dans le cadre de projets de sciences participatives.



Je suis capable de gérer un projet de l’acquisition des données sur le terrain à la valorisation des résultats obtenus (communications, rédaction d'écrits divers en anglais/français). Mon parcours professionnel me donne la capacité de croiser différentes disciplines, d’interagir avec différentes structures et de faire preuve d’une grande adaptabilité.



Mes compétences :

Communication

Analyse statistique

R

Sensibilisation environnementale

Rédaction scientifique

Ocean Data View

QGis

Spectrométrie de masse

Sigma Plot

Chromatographie

Résonance magnétique nucléaire

Microscopie

Travail en mer

Chromatographie gazeuse

HPLC

Traitement d'échantillons

Échantillonnage

Hygiène, sécurité, environnement

R&D

Biotechnologie marine

Substances naturelles marines

Qualité de l'eau

Taxonomie du phytoplancton

Océanographie

Biogéochimie

Écologie marine

Biologie marine

Chimie marine

Chimie analytique

Gestion de projet