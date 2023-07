Marine MOUCHET

Titulaire d'un BTS Assistante de Gestion PME/PMI à l'école Pigier Performances de Bordeaux, j'ai consolidé ma formation par une expérience professionnelle de deux ans auprès de la société Relais Colis. J'ai par la suite travaillé au sein de l'entreprise IFRIA Aquitaine avec pour principale mission la création d'une certification professionnelle. De la comptabilité aux relations clients / fournisseurs, je maîtrise l'ensemble des fonctions inhérentes à mon métier.



Mes qualités d’écoute, de diplomatie et d’organisation m’ont permis de m’intégrer parfaitement dans les équipes avec lesquelles j’ai travaillé.



Actuellement disponible et en recherche active, je porte mon attention à toute proposition.



Mes compétences :

Administratives et commerciales

Informatique

Comptable

Santé

Droit médical

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Droit du travail

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Bulletins

CEGID