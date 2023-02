Marine PASCAL

Vous recherchez une chargée de communication capable de faire preuve d’initiative et de créativité rédactionnelle ?



Forte d'une expérience en gestion de projets évènementiels, je suis apte à contribuer au dynamisme de votre organisation que ce soit pour des actions ponctuelles ou durables. J’ai eu l’opportunité de gérer la promotion et la communication de nombreuses soirées d’entreprises notamment au sein de Réseau Entreprendre Loire en tant que chargée d’animation et de communication.







Mes compétences :

Communication

Proposition de solution

Travail collaboratif

Preuve d'initiative

Gestion d'évènements