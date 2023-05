Fin 2021, je quitte Paris pour revenir en famille dans ma région natale. Je redécouvre le marché du travail Briochin et offre mes compétences en Commerce International, idéalement dans l'industrie textile, mais toutes les portes sont ouvertes !



De 2010 à 2021, j'étais en charge d'un important portefeuille clients au sein de la société Gourand (75), entreprise spécialisée en Prêt à porter Homme.

Véritable intermédiaire entre centrales d'achats textile et usines de production en Asie (Chine, Inde, Bangladesh, Pakistan), je suis intervenue du dépôt de collection jusqu'à la livraison, en commençant par la validation du produit, du prix, du délai, puis par tout le suivi de mise au point (style et fitting) et de production.



Auparavant, quatre années d'expérience chez SoluTex (59) dans le domaine des achats, de la logistique et du suivi de production dans une société de confection Habillement Femme (chaine et trame, et maille), confection délocalisée au Maroc et en Chine.

-Achats (sourcing, négociation) de tissus et fournitures textiles

-Gestion et Suivi de production, consolidation, mise en place des plannings usines et transporteurs

-import-export (route, maritime, aérien), douane

-gestion des stocks, des prix de revient, marge...









Marine PERROTTE

Mes compétences :

Textile

Commerce International