Marine SALOU (MARINE SALOU)

Mes citations favorites

Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve Simone Veil

Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé - Albert Einstein



Mon parcours

Maman de 2 enfants. J'ai commencé mon parcours professionnel par 15 ans au sein de la fonction ressources humaines dans le privé avec une seule envie créer du lien, faciliter le développement des équipes...

En 2012, je me suis réorientée pour mettre mon énergie dans des projets à orientation plus sociale : toujours au service de l'humain, de la création de lien, du développement des compétences collectives et individuelles ... mais en prenant un autre angle!

J'ai ainsi travaillé dans le secteur de l insertion professionnelle pour personnes handicapées pour rapidement enchaîner sur un poste de coordinatrice du SISD Bruxelles Asbl focalisée sur la problématique de laide et soins à domicile. Ces deux expériences mont amenée progressivement au constat de l émiettement et du cloisonnement du secteur.

En tant aidante proche, j ai réalisé combien on pouvait passer à côté de beaucoup d informations précieuses compte tenu de ce morcellement. C est à ce moment, en prenant mes fonctions au sein de l'asbl Aidants Proches Bruxelles que le projet SAM a commencé à germer, à savoir : comment développer la visibilité du secteur de l'aide et du soin pour "Monsieur tout le monde" tout en apportant du support aux professionnels en matière de visibilité et de gestion des données...



Compétences

#Gestion de Projet #Ressources Humaines #Gestion du climat social

#Connaissance du secteur associatif #aidants proches #social # santé

#Communication #SEO #Projet web ... #Gestion du changement