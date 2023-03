Marine TAVERNIER

Forte de plus de 11 ans d’expérience en environnement industriel multi-sites, je sais accompagner les changements et faire évoluer les organisations en fonction des besoins. Je propose des solutions créatives et adaptées, tout en créant un lien de confiance fort avec les managers et les collaborateurs.



Anglais : TOEIC : 790



Mes compétences :

Pack Office

Octime

Lotus Notes

Droit

Droit social

Projets RH

Ressources humaines

Administration du personnel

Relations sociales & syndicales

Formation professionnelle continue