Quentin Hardoin

Madame, Monsieur,



Recruté en septembre 2003, par le directeur R&D du site Seco Tools de Bourges et diplômé, en septembre 2006, de la formation Ingénieur dispensée par ESIPE MLV (Marne La Vallée filière Génie Mécanique), en partenariat avec le CNAM, l’ENSAM, je travaille actuellement au sein de l’entreprise Seco Tools (Bourges, Cher, carburier spécialiste dans le domaine de l’usinage des métaux faisant parti intégrante du groupe Sandvik Machining Solutions), en tant qu’ingénieur chef de projets Recherche et Développement.



Fort de plus de 12 ans d’expérience dans le développement produits au sein de cet environnement et d’une formation d’ingénieur en mécanique, j’ai eu l’opportunité de travailler avec des équipes internationales diverses. Ma relation de proximité avec les unités de production du groupe Seco en France, en Suède et ma capacité à coordonner les activités d’un groupe m’ont permis d’atteindre les nombreux objectifs de développement et d’industrialisation produits.



En effet, je gère quotidiennement plusieurs projets standards (développement des gammes standards de fraises disques et hélicoïdales) et solutions sur-mesure (custom toolings). La gestion de ces projets implique : l’analyse marchés, les phases de développement, la validation technique des produits via différentes périodes de tests, les suivis en production, le contrôle final lors des phases des premières mises en stock des gammes et l’assistance techniques auprès des techniciens, vendeurs et clients du groupe.



En parallèle j’interviens à l’échelle international, en tant qu’expert technique pour certaines applications industrielles (promotions et discussions technico-commerciales, mises en route des produits chez les clients, …). Je coordonne encore une fois à l’échelle internationale une équipe pluridisciplinaire (concepteurs, logisticiens, opérateurs, chef produits, etc…).



Au delà d’une bonne connaissance du monde industriel, tout ceci m’a permis de développer, une solide expérience en bureau d’études « conception mécanique », mais également les capacités d’écoute, de conviction et les qualités relationnelles nécessaires à la coordination des équipes en production dans le cadre du management de projet.



J’ai aujourd’hui une volonté de me rendre le plus polyvalent possible afin de pouvoir travailler dans des domaines très variés. Jeune, curieux et ouvert d’esprit, je suis demandeur de nouvelles expériences. C’est pourquoi je souhaiterais découvrir de nouveaux domaines d’activités connectés aux problématiques industrielles et de production afin de continuer d’accroitre mes expériences professionnelles.



En espérant que mon profil retiendra toute votre attention, je reste à votre entière disposition pour un entretien.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Quentin Hardoin



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projets

Expertise technique

Unigraphics / Solidworks / Catia V5

PPM Tools (Enovia / Antura)

Anglais courant (utilisation quotidienne)

Microsoft Office / Lotus Notes

Solidworks

Microsoft Visio

ISO 900X Standard

CATIA