Vincent DEMOLLIENS

Après l'obtention de mon diplôme à l'EPSI, j'ai eu l'opportunité de travailler comme chef de projet et pilote fonctionnel de l'application SAP (module FI/CO) durant 7 années. Durant ce parcours, j'ai souhaité suivre une formation SAP afin d'optimiser mon rôle de chef de projet, tant sur le plan de la maîtrise d'ouvrage que sur la maîtrise d'oeuvre.



Mon parcours professionnel m'a permis d'identifier les différents processus à mettre en oeuvre et à les maîtriser pour réaliser un projet informatique.



Je serais enchanté de pouvoir vous rencontrer et, dans cette attente, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous souhaitez de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Bases de données : Oracle (PL/SQL) et MySQL

Méthodes : Merise, UML

Applications Sage (CRM)

ASP, HTML, C/C++, JavaScript, Java, PHP, Visual Ba

Paramétrage & Custo SAP modules FI/CO ECC6

Paramétrage & Custo SAP modules FI/CO EHP7

Paramétrage & Custo SAP Autorisations

ITIL Foundation V3

PRINCE 2