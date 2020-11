Marine TERRÉE

Forte dune expérience de plus de 9 ans dans le Négoce (Export et Achats/logistique) et dans le Courtage chez des acteurs majeurs de la Place de Bordeaux, je souhaite mettre mes compétences au service dacteurs de référence.



Mes différentes expériences professionnelles ont enrichi mon savoir-faire, ma connaissance de la filière, de ses rouages et de ses acteurs, mon sens du relationnel, et également développé une forte capacité d'adaptation et d'apprentissage.



Mes compétences :

Étude de marché

Prospection commerciale

Administration des ventes

Gestion des stocks et approvisionnement

Marketing

Gestion clients

Droit des affaires

Expédition et transport

Assistanat commercial export

Vin

Négoce

ADV

Commerce

Parfumerie

International

Achats