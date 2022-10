Marine THIEULIN

Psychologue du travail et Facilitatrice en Co-Développement, mon activité se décline sous plusieurs facettes au cœur de contextes économiques où l'individu peine à se situer. Les organisations du travail ont plus que jamais besoin d'être guidées et soutenues afin de rester en vigilance tant sur les plans productifs qu'humains.

Mes démarches : Accompagner les transitions professionnelles, co-analyser les impacts liés au changement, croiser nos regards, étudier les perspectives où logique économique et considération humaine se doivent de coopérer pour perdurer. Je vous propose de me solliciter pour réfléchir ensemble aux actions à conduire au sein de votre organisation.



Mes compétences :

Formations et séminaires

Soutien psychologique

Prévention et actions face aux RPS

Evolution professionnelle, bilans

Co-développement professionnel et managérial

Positionnement, évaluation de profils, recrutement

Transition, orientation, projet