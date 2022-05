Mario BANNIS

Je porte assistance au sein de votre service de Ressources Humaines :



- En participant aux actions de recrutement et en utilisant les réseaux sociaux et les

différents outils RH digitaux;



- En participant aux actions de formation;



- En assurant toute tâche liée à la gestion administrative du personnel ;



- En élaborant et mettant en forme des documents internes ou externe à lentreprise ;



- En gérant la paie, les arrêts maladies, les arrêts de travail, les visites médicales ;



- En rédigeant des courriers, notes de services, synthèse ;



- En orientant et/ou accompagnant les collaborateurs dans lévolution de leur carrière et toute autre tâche liée à la gestion de vos RH.



Je suis également à laise avec les différents outils informatiques , tous les réseaux sociaux et jai un bon niveau en anglais .