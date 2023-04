Mario CARREIRA

Ancien de l'ESIM, et après vingt ans d'expérience, j'ai créé FLOMATECH, une société qui intervient dans différents domaines techniques :



* Génie climatique : Chauffage, Climatisation, ventilation

* Plomberie, Sanitaire

* Electricité, photovoltaïque



Conception, Réalisation et Maintenance



ainsi que pour des prestations de carrelage et dallage





Je reste à la disposition de ceux qui ont des besoins pour leur proposer les solutions les plus adaptées dans le champ de mes activités.



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

Génie climatique

Photovoltaïque

Ventilation