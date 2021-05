Laurent STEFAN

-Developpement international, accompagnement et conseil STRATÉGIQUE et OPÉRATIONNEL, sourcing (achats) et/ou export

-Specialisé relations d'affaires franco-roumaines avec experience tres importante.

-Interface de communication franco-roumaine pour developper et gerer vos relations d'affaires en Roumanie.

-Sourcing, recherche / validation partenaires et fournisseurs en Roumanie.

-Suivi des operations commerciales deroulées avec vos partenaires en Roumanie.

-Representation en Roumanie pour les societes francophones,



-Mise en relation rapide avec des fabricants independants, PME reactives et flexibles (contact direct avec les dirigeants) en Roumanie, competitifs a l'export dans differents domaines de l'industrie, nottament dans le domaine des produits pour le second-oeuvre dans le bâtiment:, menuiseries PVC, ALU, BOIS, mixte ALU-BOIS, fermetures-volets roulants, portes de garage, garde-corps, lots techniques CVC et electricité, etc. ou consttuctions maisons en bois.



-Gestion et logistique (transport) operations export (y compris gestion formalites douane necessaires vers la Suisse).

Suivi assurance SAV.



Mes compétences :

Import/export

Conseil aux entreprises

Management de projets

Management de ventes

Developpement international

Transport international

Médias