Mario DELAMARE

*** Dernier poste, en cours : Business Systems Manager, SKF ***



Après un passage dans le monde de la production/mécanique (BTS microtechniques), je me suis orienté dans l'informatique, qui est d'abord et avant tout une passion.

Technicien dans les débuts, j'ai évolué dans les divers environnements d'un système d'information : serveurs, réseaux, PRA,ToIP/VoIP, virtualisation.

Toujours ambitieux et désireux d'évoluer, je me suis ensuite tourné vers la gestion de projets informatiques/réseaux (Formation en Ingénierie des Réseaux).

Pour mettre en pratique rapidement mes nouvelles compétences, j'ai travaillé en auto-entrepreneur pour des TPE/PME, sur des petits projets systèmes et réseau (et oui encore !).

Pendant ces missions j'ai participé aux réunions organisées par la chambre de commerce de Tours pour la promotion des "NTIC" (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) de la région centre.



En 2011, j'étais le responsable du système d'information et de la téléphonie de l'ASSAD-HAD en Touraine : 120 personnes, 1 siège, 11 sites distants.

A ce poste j'ai, entre autres, refait toute l'infrastructure LAN/WAN et ToIP.



Pour compléter mes connaissances "WAN", j'ai occupé le poste de responsable support au sein de OpenIP (Responsable Support chez OpenIP / www.openip.fr , 2012).



Une opportunité chez Netixia s'est présentée, me permettant d'intégrer l'équipe d'ingénierie systèmes et réseau, pour déployer la suite collaborative (messagerie, agenda...) Open Source leader du marché, et

également en parallèle de gérer des projets de mise en place et migrations de SI, autour des technologies Hyper-V et VMware.



Après 3 années chez Netixia, j'ai eu l'envie et ai pu changer de poste pour devenir Ingénieur Sécurité dans le groupe Numen.



SKF, retour dans l'entreprise de mes débuts dans l'informatique ! A présent en tant que Business System Manager de la division Logistic Services.

Une opportunité idéale qui correspond à ma vision d'orientation de carrière : Gestion "IT" du service logistique, des projets, de l'équipe, des évolutions...



Mes compétences :

Réseaux

Informatique

Windows

Cisco

Linux

Microsoft Windows Server

VMware ESX

VoIP

Hyper-V

Veeam

Zimbra

AutoIt

VMware

Microsoft Exchange Server

xDSL

Virtualbox

TCP/IP

SQL

Ruby

Perl Programming

Oracle Applications

Oracle 10G

NOC

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2003

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Merise Methodology

Lotus Notes/Domino

LAN/WAN > WLAN

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

IPBX

HP Hardware

Cisco Switches/Routers

CCNA

CA ArcServe

Audit

Active Directory

ToIP

LAN/WAN > VLAN