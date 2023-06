Marion BARBIER

Actuellement en poste de Gestionnaire Paie & Social (Ressources Humaines), je recherche un poste en CDI à Toulouse.



Ayant travaillé dans un cabinet d'externalisation de paie à multi-conventions, j’ai pu apprendre ce qu’était le travail d’équipe et la volonté d’un travail bien fait et réussi. J’ai également pu me confronter à des difficultés et apprendre à les surmonter.

Mon travail au sein de la société EXTERNA m’a permis de développer des qualités relationnelles et d’acquérir un certain savoir-faire. J’ai également appris durant mon parcours professionnel les atouts qui me semblent nécessaires pour devenir une bonne gestionnaire de paie : la discrétion, la gestion des priorités, l’organisation et l’autonomie.



Je suis également une personne dynamique et pleine de joie de vivre.



Mes compétences :

Organisation du travail

Communication interne

Communication externe

Gestion du personnel

Déclarations sociales et fiscales

Gestion administrative

Paie