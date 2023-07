Forte d'expériences significatives dans le journalisme et la communication, j'ai récemment effectué un bilan de compétences qui a confirmé ma passion pour la rédaction, l'actualité, les médias, l'audiovisuel et l'art. De nature curieuse, empathique et adaptable, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle pouvant donner du sens à mon quotidien.