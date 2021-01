Actuellement en poste, je suis à la recherche d'opportunités professionnelles.



Polyvalente, sérieuse et autonome, j'ai pu évoluer au sein de l'entreprise qui m'a embauchée tout de suite après mon BTS.

J'ai commencé ma carrière en tant que secrétaire et comptable fournisseurs, puis j'ai intégré le poste de gestionnaire de paie après une formation personnalisée KPMG.



Mes compétences :

Sage Comptabilité et Paie & RH

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel