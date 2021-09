Marion CLOISEAU DEFOORT

Après une première année passée à la Sorbonne en linguistique, j'ai souhaité me spécialiser dans l'art de la communication au sein de l'Institut des Stratégies et des Technique de Communication de Lille.

Au cours de ce cursus universitaire, j'ai participé à un projet humanitaire, j'ai développé des expériences à l'international (Suisse, Japon, Polynésie, Australie), j'ai réalisé différents stages et j'ai profité d'un apprentissage théorique de qualité.



Forte d'un esprit d'équipe et de leadership, je m'adapte rapidement aux différentes organisations et personnalités qui me sont données de rencontrer en agence, en entreprise et en institution.

Garant de la bonne réussite d'un projet, mon aisance relationnelle me permet également de gérer au mieux la relation client.



Rigoureuse, appliquée et passionnée par la communication et ses multiples enjeux, j'aurai grand plaisir à mettre mes compétences au service de votre société ou agence.



Mes compétences :

Communication

Organisation

Sociable

Commerce

Rigoureuse

Dynamique

Autonomie