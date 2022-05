Vincent DORCHIES

Diplômé en 2010 d'un Master en communication / marketing et passionné par le web, c'est tout naturellement que je me suis spécialisé vers le web-marketing pour faire d'un métier une passion ! Après plusieurs stages réussis dans le domaine du référencement et des relais externes, le métier de traffic manager tombait à point nommé pour démarrer une carrière que j'espère longue dans ce milieu fascinant qu'est le e-commerce et le web en général.



Plutôt polyvalent, ma curiosité me pousse (avec grand plaisir) à toujours me tenir au courant de l'actualité d'internet et des campagnes marketing ou webmarketing



Mes compétences :

Adwords

Web analytics

Traffic management

SEM

SEO

Web

Liens sponsorisés

Webmarketing