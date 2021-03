Marion FORTIN (DELACROIX)

Jeune femme dynamique de 30 ans aimant le gout du challenge et l'esprit d'initiative.



J'ai orienté mon parcours professionnel en direction de la stratégie commerciale, tenant compte de la conjoncture actuelle et des opportunités, j'ai décidé d'aller décrocher un Master dans une école supérieure de commerce. (IDRAC de Nantes)



Je suis sans cesse en préparation de mon avenir, c'est pourquoi, je suis à l'écoute d'opportunité !



Pour en savoir plus ou pour toutes propositions, n'hésitez pas à me contacter.



http://www.doyoubuzz.com/marion-delacroix



Mes compétences :

Communication externe

Gestion de projet

Développement commercial

Management d'équipe

Relation clients

Manager

Immobilier

Marketing stratégique

Relation fournisseurs