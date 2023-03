Patrick FORTIN

Motivation : la curiosité

Stratégie : la spécialisation autour des bases de données



Résultats :

- Une offre de compétences large et cohérente pour tirer partie de vos données :

depuis la conception relationnelle en passant par l'alimentation/extraction (ETL) jusqu'à l'exploitation (BI)

- Bon nombre de secteurs explorés :

banque, assurance, grande distribution, industries (construction, électronique, pétroliers...).

- Un parcours professionnel équilibré et varié :

1/3 en SSII, 1/3 en service informatique interne, 1/3 en freelance.

- Une progression régulière :

ingénieur en développement, architecte de données puis consultant indépendant.



Sur un plan plus personnel, j'ai 3 passions :

- L'écologie appliquée et plus spécialement, l'habitat écologique dont j'aimerais faire un second métier (conseil en habitat écologique)

- La bande dessinée dont je défends le statut de littérature pour tous les ages

- Et, bien sûr, mon fils dont l'éducation est un défi autant qu'un plaisir sans cesse renouvelés



Mes compétences :

Base de données

Visual Basic

Microsoft SQL Server

SQL

Sybase

Microsoft Access

Informatique

Microsoft .NET

Ecologie