Marion GAURIOT

Après trois ans à travailler en laboratoire de recherche en chimie organique, je me suis tournée vers la sécurité pour améliorer l'environnement de travail des opérateurs. Ayant vécu au quotidien l'application des normes de sécurité au laboratoire (port des EPI, réglementation CMR, etc.), je suis particulièrement sensibilisée à ces aspects et aux contraintes quotidiennes qui leurs sont associées.



J'ai donc intégré le service HSE du Généthon en contrat de professionnalisation pour me former en suivant en alternance le mastère spécialisé en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement du CESI. Ma mission principale, à Généthon, était la mise en place de l'évaluation des risques chimiques. Dans cette optique, j'ai développé un outil, sous Excel VBA, permettant la gestion des fiches de données de sécurité ainsi que le recueil des conditions d'expositions aux produits chimiques et la cotation des risques en résultant.



Après ma formation, j'ai pu continué à travailler au sein de l'équipe HSE du Généthon en tant que chargée HSE et prendre en charge de nouveaux sujets tels que la sûreté du site production Généthon-Bioprod (contrôle d'accès, vidéosurveillance, intrusion), la mise en place d'un système de report d'alarmes sécurité ou la rédaction de procédures dans le cadre du système de management de la sécurité.



Mes compétences :

Risques chimiques

VBA Excel

Sécurité

Industrie pharmaceutique

Chimie organique

Industrie chimique

QHSE

Risque biologique

Environnement

Pack Office

Sûreté