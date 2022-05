Meryll GAURIOT

À mon réseau français,



Je suis recruteuse à Montréal et conseillère en recrutement pour les entreprises avec lesquelles je travaille.



Chez TOTEM, nous sommes toujours ouverts aux nouveaux arrivants et PVTistes à la recherche d'emploi sur l'île et aux alentours. Nous aidons principalement nos clients et candidats sur des postes en soutien administratif, comptabilité, service à la clientèle et divers contrats temporaires.



N'hésitez pas à faire passer le mot!



Meryll

m.gauriot@totemrecrute.ca



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Management

Recrutement

Gestion de la relation client

Conseil en recrutement

Conseil aux entreprises