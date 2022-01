Marion HOUDAS

Passionnée par les relations Marketing Communication et Commercial, j'évolue depuis plus de 8 ans à des postes de marketing stratégique et opérationnel permettant de fluidifier les échanges et l'alignement entre les stratégies marketing communication et les stratégies commerciales. Avec de fortes expériences à l'international, je recherche désormais un poste dans une équipe internationale au niveau global ou responsable zone.



Mes compétences :

Communication : Interne et externe BtoB / BtoC

Evènementiel : Relations associations & séminaires internes

Marketing : Stratégique & Opérationnel

Santé : Industrie pharmaceutique et Medical device

Ethique et Compliance