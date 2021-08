Marion LAGRAVERE

J'évolue au sein du domaine de l'enfance et de son environnement depuis 14 ans. Ma vision et mon travail au quotidien m'amène à la considération de sa personne dans le respect de ses besoins et de ses particularités. Aujourd'hui, je suis Coordinatrice / Formatrice Petite Enfance au contact des professionnels qui sont auprès des enfants. Je recrute, j'écoute, je conseille et je forme les professionnels qui sont responsables des enfants. Ma démarche est celle de tendre vers une bonne connaissance des particularités et des compétences des professionnels afin de les accompagner, de les valoriser et de les former. Mon objectif est celui d'un accueil et d'un accompagnement de qualité pour l'enfant.



Mes compétences :

Recrutement

Éducation

Enfance

Coordination

Formation

Formation professionnelle

Gestion crèche