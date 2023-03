Marion MEIN-VON CROŸ (MEIN)

Admise au Barreau de Berlin (2001, deutsche Volljuristin) et de Paris (2004, test d'équivalence du Barreau de Paris)

DEA de Droit International Privé et Droit du Commerce International de Paris I - M. Paul LAGARDE (1997/98)

2 ans d'études de common law (Université Trier, FFA)

Service consulat Ambassade d'Allemagne à Rabat, Maroc (1999/2000)

Trilingue français-anglais-allemand

23 ans d'expérience.



De 2001 à 2005 collaboratrice chez Willkie Farr & Gallagher à Paris, de 2005 à 2008 collaboratrice chez Taylor Wessing à Paris. Depuis 2008 indépendant. N'hésitez pas à consulter mon site Array



Mes compétences :

Droit des affaires allemand et français

Droit commercial

Droit des sociétés

Droit du travail

Droit international privé