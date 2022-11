Vous êtes un·e professionnel·le du monde du spectacle ou des arts qui désire rendre accessibles des productions en anglais à un public francophone ? Vous êtes au bon endroit !



Danseuse-interprète et professeure de danse de formation, et forte dune expérience dans le milieu de lexploitation cinématographique et de lévènementiel sportif, je suis aussi également traductrice diplômée et vous assure des textes à la hauteur de vos exigences et de votre pratique artistique !



Danse Spectacle vivant Musique Cinéma Culturel et évènementiel Kinésiologie Santé du sportif Sport et handisport Communication



Discutons ensemble dune collaboration : perez.marion.traduction@gmail.com +33 6 85 43 01 04



Croisons nos regards sur vos objectifs de communication et le meilleur moyen de les atteindre par la traduction ou ladaptation de vos œuvres ou supports de communication existants de langlais vers le français.



Ma priorité est dapporter à vos projets un nouveau regard en cohérence avec les dernières bonnes pratiques en matière de traduction et dadaptation culturelle pour vous aider à atteindre et conquérir votre public.



À très bientôt !



Marion Perez



