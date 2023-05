Marion TRIQUET

Mon métier de STYLISTE, c'est avant tout créer mais aussi



Travailler et développer des projets en équipe,

Partager un savoir faire et de nouvelles idées

Etre réactive aux tendances, et à l'évolution du marché...



Passionnée par les métiers de la mode et prête à découvrir de nouveaux horizons, j'ai à cœur d’accroître mes compétences et ma créativité dans le milieu du textile & de l'habillement



Mes compétences :

S'investir dans son métier

Stylisme

Création

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

C-Design fashion