Marion VERGUET

Traffic Manager depuis plus de 8 ans, j'ai exercé chez l'annonceur, en agence, puis en régie avant de devenir freelance.



Mon rôle est de vous accompagner dans votre stratégie d’acquisition, en assurant la mise en ligne, le pilotage et le reporting de vos campagnes sur différents leviers (SEA, Facebook Ads, Native ads, Display, Retargeting...).

J'interviens également sur la partie webanalytics et l'optimisation du taux de conversion.



Mes compétences :

Google Adwords

DFA (Doubleclick for Advertisers)

Edatis (emailing)

Facebook Ads

Google analytics

Mediamind

Real time bidding

Native Ads

Webmarketing