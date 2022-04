Je m’appelle Marcel Saucet, docteur en sciences de gestion, spécialisé dans l’innovation marketing, la marque, et le Street Marketing™.



Je suis un manager énergique et passionné par mon entreprise Lca-group.net, holding spécialisé dans trois domaines : la formation avecArray, le conseil avecArray et la publicité avec l'agence Street Marketing™Array.



Je suis également chercheur associé et professeur à l'université de San Diego aux Etats Unis.

https://www.sandiego.edu/law/faculty/profiles/bio.php?ID=1003



J’interviens dans des entreprises, de grandes écoles et universités en France et à l’étranger telle que l'Université d'Harvard. A ce titre n'hésitez pas à découvrir mes offres de services ou à me contacter pour plus d'informations.



En 2015, mon livre Street Marketing™: the future of guerrilla marketing and buzz , publié aux Editions ABC Clio, a été élu meilleur livre aux Etats-Unis dans la catégorie Business&Advertising ( http://www.amazon.fr/dp/1440838380 )





http://marcel-saucet.fr



Mes compétences :

Management