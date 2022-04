Aurélie AMIOT

Assistante évènementiel depuis 2010, je serai heureuse de répondre à votre attente.



Ayant déjà eu en charge pour le compte d’Emotion Event et de Carrefour la conception de supports de communication marketing avec l’équipe graphique.



Je peux également organiser vos évènements pour l’avoir déjà fait avec succès au sein de Luxueuse Hôtellerie et du mouvement patronal Ethic. J’ai en effet eu l’opportunité d’organiser de nombreux événements tels que des soirées, colloques, petit-déjeuners débats.



Grâce à mon travail en deux postes différents au sein de Carrefour et Carrefour Market, je me suis vue confier le suivi logistique en plus d’être le contact privilégié des fournisseurs avec lesquels je négociais les prix et les délais/détails de livraison. Je gérais également les budgets et nos stocks de produits non périssables et périssables.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Réactivité. Organisation

Recrutement

Dynamisme & motivation

Sens de l'organisation et des responsabilités

Sens pratique

Rédaction

Anglais courant

Esprit d'équipe

Gestion de projets

Événementiel sportif

Événement grand pubic

Bonne présentation