Marius BESSARION

Après un parcours professionnel de plus de vingt ans dans le domaine de l’hôtellerie restauration, dont une majeure partie à la direction de la restauration. J'ai pris il y a douze ans la direction du pôle achats de Club Med World, je dirigeais l'ensemble des négociations pour l'établissement, sur des segments aussi variés que celui du F&B, du matériel hôtelier, de l'événementiel... J'avais également pour mission la définition du produit restauration (création de carte, personnalisation des prestations commerciales...) pour les activités BtoB et BtoC.



Précédemment rattaché à la direction générale des hôtels Concorde, je pilotais le service achats d'un groupe manageant des enseignes prestigieuses comme le Martinez, le Crillon, le Concorde Lafayette... Je proposais et mettais en oeuvre la stratégie achats dans l'objectif d'améliorer la performance de l'entreprise, des hôtels et de nos affiliés classés exclusivement 4 et 5*. Avec le concours de mon équipe, j'ai pris en charge les négociations stratégiques et piloté les projets en phase avec le positionnement RSE et développement durable du groupe. Mon service fonctionnait en étroite collaboration avec les autres fonctions de l'entreprise : Marketing, Direction des Opérations, Direction technique et investissements... Les objectifs que je déterminais pour mon département se voulaient en phase avec les projets et les enjeux du groupe COMACO.



Depuis, un peu plus de six ans, je suis en charge du département Achats et Produits au sein d'ITM Restauration, une filiale du groupement des Mousquetaires (Intermarché, Roady, Bricomarché…) . J'interviens sur les familles alimentaires, boissons, consommables et petit matériel pour un réseau d'indépendants comptant 78 restaurants.



Mes compétences :

