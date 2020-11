Marjolaine BONNEAU DE BEAUFORT (MOREAU)

Issue d'un cursus d'ingénieur agronome, j'ai d'abord travaillé sur les milieux aquatiques avant de consacrer dix belles années à ma famille. Afin d'actualiser mes connaissances et d'acquérir des savoir-faire techniques relatifs à la préservation de l'environnement et de la biodiversité, j'ai suivi en 2019-2020 une formation de technicien supérieur en gestion et protection de la nature, choix motivé par mon goût prononcé pour le travail de terrain, mon attachement à l'espace rural et mon intérêt pour la faune sauvage. J'ai eu la chance d'exercer plusieurs emplois, dans des domaines variés, contribuant chacun à la polyvalence de mon profil et offrant un gage d'adaptation et d'apprentissage rapides. Volontaire de caractère et d'un naturel souriant, je m'intègre facilement aux équipes de travail et j'apprends rapidement à utiliser les outils professionnels.