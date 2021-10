Marjorie GUILLAUME

Jeune femme dynamique, qui ne manque pas de pep's et ayant le goût du challenge !

Je recherche un poste aussi haut en couleur que mon caractère dans le milieu de l’événementiel, des ressources humaines ou encore de l'administratif.



Titulaire d’un BTS de gestion PME/PMI en alternance, j’ai poursuivi mes études, toujours en alternance, par une licence en ressources humaines.



Ces expériences tant pendant ma formation que plus récemment, m’ont permis d’acquérir de solides bases de travail, le sens du contact et du travail en équipe.



Dynamique, motivée, à l’écoute des besoins et créative dans mes missions, j’ai à cœur de travailler en autonomie par rapport aux responsabilités qui me sont confiées.



Mes compétences :

Gestion administrative

Evénementiel

Gestion des ressources humaines