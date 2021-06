Marjorie LABORDA

Bonjour à toutes et à tous,



Après une dizaine d'années d'expériences dans le commerce et le service client, je souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à mon parcours professionnel en me dirigeant vers l'assistanat commercial.



Forte de mon expérience dans différentes structures, je saurais être force de proposition et d’exécution. L'adaptation est une seconde nature que je sais mettre à profit.



Aussi, chers visiteurs, si votre projet nécessite une personne impliquée, responsable et à l'esprit gagnant, n'hésitez pas, contactez moi !!!



A bientôt !



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

Travail d'équipe

Création outils de communication

Recrutement

Techniques de vente