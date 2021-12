Marjorie RUEFF BOULANGER (BOULANGER)

+ de 15 ans d'expérience, et toujours motivée et passionnée par les enjeux RH et managériaux



Domaines dexpertise:



Conseil en évolution professionnelle, accompagnement des transitions professionnelles

Accompagnement des salariés et accompagnement au changement dans le cadre de PSE et PDV (Plans de Sauvegarde de l'emploi et Plans de départs Volontaires). Outplacement individuel. Outplacement collectif

Accompagnement à l'emploi et Insertion professionnelle, ateliers de TRE, préparation aux entretiens de recrutement (cadres, non cadres)

Conseil RH aux entreprises, accompagnement RH de PME, aide au déploiement sur le terrain de leur politique RH

RH à temps partagé

Maîtrise des politiques, outils et process de Recrutement, experte du recrutement non discriminatoire

Animation de formations & d'ateliers

Accompagnement de carrière & Bilans de compétences

Coaching individuel et collectif

Communication & Marketing RH, marque employeur

Conception & réalisation de projets RH transverses



Métiers : industrie, aéronautique, conseil, informatique, médias et télécoms, finance de marché, banque/assurance, grande distribution, retail, agroalimentaire, etc



Atouts:



- Coach certifié

- Ancienne DRH membre de l'ANDRH

- Créative & impliquée

- Fonctionne en mode projet

- Culture du résultat

- Formée à la non-discrimination

- Reporting client et cabinet de qualité

- Très bon rédactionnel, fortes capacités danalyse et de synthèse

- Maîtrise des techniques de bilan professionnel, d'animation de groupe et d'entretien individuel en face à face et à distance (téléphone, Visio)



J'anime régulièrement les formations suivantes:

- Recruter sans discriminer : 2 jours

- Réussir ses recrutements et fidéliser ses collaborateurs: 2 jours

- Manager au quotidien: 2 jours

- Les entretiens annuels : 2 jours

- Les entretiens professionnels: 2 jours



Souple et disponible : je madapte à vos contraintes et à votre budget ! Contactez moi au 06.25.79.21.77 ou par mail: mboulanger.coachpro@gmail.com



Quelques références clients:



CNAM, Refresco, HOP!, Air France, SGS Aéronautique, NAVAL GROUP, AIRBUS, ESPL, Michelin, GRETA 44, Nantes Métropole, HAC Groupe VIVENDI, Canal +, groupe 4CAD, EVEA Conseil, Centre de Formation des Elus, EDUSERVICES, Clarté Lab, ZCost Management, Ecole Nantaise de Commerce, IPAC Bachelor Factory, WIN, Learning Studio, etc