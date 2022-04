Fabienne GATTO

20 ans d' expérience en administration des ventes de PME à grands comptes.



Interface privilégiée des clients,usines,transitaires,responsables commerciaux... Autonome ,rigoureuse.

Mes connaissances linguistiques et inter culturelles me permettent de communiquer avec des pays de langue anglaise,espagnole et avec l'Italie.

Mes qualités relationnelles m'ont permis de développer un sens client très apprécié et d'améliorer considérablement la satisfaction client.



Suite à un transfert des ventes en Europe, je suis à la recherche d'un nouveau défi et souhaite mettre à profit mes compétences et mon dynamisme au service d'une société aux challenges multiples.

Mes compétences :

Sens des responsabilités

Microsoft Word

Commerce international

Autonomie

Gestion de la relation client

SAP SD

Export

Oenologie