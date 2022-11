Nov 2022 : Toujours présente !

Nov 2016 : La persévérance est toujours là !

Oct 2015 : 2 ans en constante progression, que cela continue !

Nov 2013 : Modernisation du site et logo

Oct 2013 : L'Agence immobilière IMMO DELL, que vous pouvez suivre sur son siteArray, présente ses premiers biens aux honoraires réduits. Alors Bonne Visite !

Changement de cap en septembre 2013 : la Création d'Entreprise

Ventes réalisées chez LAFORET devenu VIRTUOSE IMMO : 8 maisons et 6 appartements pour 116 839 euros de CA ttc sur 10 mois.

FEVRIER 2013: LAFORET devient VIRTUOSE IMMO

NOVEMBRE 2012: Début de contact ACQUEREURS

AOUT 2012: LAFORET La Chapelle St Mesmin



BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES SUR 10 MOIS OBTENU EN 2012



Ancienne salariée de STP DEPANNAGES depuis 2002 puis de MAISONING SERVICES et, depuis 2010, de MAISONING SAS.

9 ans d'ancienneté et toujours aussi convaincue que la réussite vient des hommes et des femmes qui veulent s'associer et se mobiliser sincèrement pour réaliser un travail d'équipe performant.

Dans les fonctions logistiques, commerciales, comptables et administratives qui m'ont amenées à gérer une dizaine voir une quinzaine de techniciens, j'ai accentué mon coté leadership, mes capacités d'analyse et d'anticipation me permettant d'exercer avec méthode, autonomie et confiance.

Par ma polyvalence, j'ai acquis une grande assurance et qualité relationnelle dans le contact Clientèle. J'ai pu démontrer de très bons résultats comme, par exemple, en fidélisation, vente, traitement de réclamations et relance de dus.

J'ai aussi une très bonne résistance au stress et une bonne capacité de coaching par le fait d'avoir remplacé très souvent les responsables absents ou manquants.

Le bâtiment et plus précisément l'immobilier sont des secteurs d'activité qui m'intéressent beaucoup car ils sont, tout d'abord, passionnants dans sa relation avec les Particuliers.

De plus, ces marchés sont en constante amélioration et de ce fait apportent de nouveaux intérêts notamment dans le choix des matériaux pour des questions d'économie, de confort, de sécurité et de prix.

Le lancement et le suivi de projet jusqu'à sa concrétisation, dans les objectifs principaux de satisfaire le Client et de faire avancer l'Entreprise sont, pour moi, des actions très valorisantes car elles privilégient le sens du service, le développement professionnel et personnel.

C'est pour cette raison que je souhaite faire une formation pour me spécialiser dans le métier de négociatrice immobilière afin de me donner tous les moyens de réussir dans cette direction. En même temps, je souhaite valider le niveau BTS.

En complément, la formation de gestion d'une équipe au quotidien que j'ai suivie dernièrement, m'a renseigné sur les outils et les méthodes à mettre en place afin d'évaluer une équipe, la positionner et décider d'actions constructives pour la faire avancer.

Elle m'a permis aussi de mieux analyser les attentes, de mieux comprendre les attitudes, de mieux traiter les objections, de mieux gérer les conflits et les personnalités difficiles.

Elle m'a confirmé l'importance de la communication par les entretiens individuels, le questionnement et l'écoute qui visent à faire réfléchir l'autre et à lui faire trouver la solution.

En conclusion, de nature sincère et rigoureuse, deux priorités se distinguent dans ma définition du travail : l'engagement et le respect des règles.

Gérer dans un souci d'efficacité, de réactivité et de rentabilité, réaliser ou faire réaliser des objectifs, telles sont les missions que je suis à même de mener avec un total esprit d'équipe.

La pluralité de mes compétences (logistiques, comptables, administratives, commerciales et techniques) m'a fait développer mes facultés d'adaptation et d'organisation. De ce fait, je suis rapidement opérationnelle.

LOGICIELS CONNUS:

Autocad, 3D Architecture d'Intérieur, Magix Website Maker 5

Ciel Compta, Ciel Paye et Ciel Gestion Commerciale

DAO, CFAO, OS/400 et Lotus Notes

Trafic 2 et PERICLES



Mes compétences :

SERIEUX

RESPONSABLE

IMMOBILIER

RELATIONNEL

RIGUEUR

RECHERCHE

POLYVALENCE

GESTIONNAIRE

ADMINISTRATIF

COMMERCIALE