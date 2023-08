Marlène LUENGO

Mon chemin professionnel m'a conduite peu à peu vers de l'animation technique autour des thèmes de la prévention des risques.

Ayant débuté comme animatrice Qualité Sécurité dans une entreprise de maintenance mécanique dans laquelle j'ai fait mes armes, je me suis doucement dirigée vers la coordination SPS qui me semblait un bon complément pour affiner mes compétences dans ce domaine.

Ces diverses expériences m'ont permis de développer des compétences techniques et managériales (direct et transversal) dans les domaines de la prévention des risques mais également :

- Management (diplômée de l'EMLyon Business School en 2023)

- Gestion du Changement (diplômée de l'EMLyon Business School en 2023)

- Pilotage de projet

- Product Owner (certifiée)