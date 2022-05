Marija LUENGO

Je recherche un poste de responsable/gérante/directrice d'un lieu d'accueil de tourisme: résidence, village vacances,camping.Je souhaite pouvoir mettre en avant mes qualités d'organisatrice tout en ayant la possibilité de me consacrer à l'accueil des clients et entretenir une certaine convivialité.J'apprécie la polyvalence et pouvoir être active en gestion administrative, entretenir des relations commerciales, porter une attention soutenue aux détails et assurer un excellent séjour à la clientèle.Je recherche plutôt un lieu privilégié accueillant une clientèle internationale (russe, anglais).J'étudie toutes propositions allant dans ce sens et reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire, je suis disponible pour un entretien.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

 GESTION DU PERSONNEL

 PILOTAGE DES SERVICES

MARKETING