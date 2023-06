Marsaud VINCENT

Depuis très jeune, j'ai suis passionné par le domaine des nouvelles technologies.



Grâce à de belles opportunités saisies, j'ai acquis des compétences dans la conception de cartes électroniques analogiques/numériques (Automobile, Aéronautique, Militaire, Énergies, Industrie, etc...). Je peux partir de la feuille blanche pour l'analyse du besoin, constituer un cahier des charges projet, réaliser le développement et la mise en place des outils de test pour la mise en production / industrialisation. Par ailleurs, j'ai créé le B.E électronique de la société IT LINK.



Fort de ces expériences, je me suis orienté aujourd'hui vers des activités d'expertises techniques (Études, Industrialisation des produits), mais aussi commerciales (RAO) au sein de la société Fournié Grospaud Synerys.



Mes compétences :

Electronique Analogique et numérique

FPGA applications

Microprocesseurs et Microcontroleurs

Électronique embarquée

Altium Designer

DO254

Assembleur

Modelsim

Cadence

LTspice

Vhdl

C

VHDL FPGA

Mentor

RAMS

Étude de faisabilité de projets

Gestion de projet

Management

Design To Cost

Réponse aux appels d'offres