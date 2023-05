Bonjour ,



Je suis Marthe Victoire EPESSE.

Bac + 2 option Action Commerciale

Avec formation en informatique et en langue anglaise .

Riche d'une expérience de plus de huit années en assistanat de direction , je pense avoir acquis les qualités d'une assistante de direction performante .

Ponctualité , rigueur, fiabilité , disponibilité , reserve sont les qualités que j'aimerais mettre à la disposition de mon nouvel employeur .

Ma connaissances et ma culture générale m'ont permis d'avoir une grande ouverture d'esprit et une facilité d'adaptation ainsi qu'une aisance dans les multi tâches.



Mes compétences :

Aisance relationnelle, accueil physique et télépho

Aisance relationelle