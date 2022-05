Romain GRANGE JAMA

Capacité professionnelle



Commerciales

. Prospection de nouveaux clients, prises de rendez-vous et visites commerciales auprès de

Chefs d’entreprises…

. Gestion des dossiers clients : suivi de la commande, de la qualité, des délais, des transports.

. Négociation, signature de contrats, fidélisation clients.



Marketing

. Mise en place et gestion autonome d’actions de marketing direct.

. Organisation et mise en place de manifestations marketing.

. Participation active aux manifestations marketing (foires, salons...).



Gestion

. Suivi et mise à jour de la base de données Clients/Prospects.

. Suivi des tableaux de bord de la Direction (Chiffre d’Affaires, objectifs…).

. Administration des ventes en conjonctions avec les stocks dormants.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Développement commercial

Marketing opérationnel

Suivi clientèle

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Prospection