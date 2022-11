Mes compétences :

- Technique de vente.

- Exploitation commercial.

- Réalisation de vitrine.

- Réimplantation de rayon et tête de gondole.

- Marchandisage.

- Gestion (factures, devis, avoirs, commandes, stocks, livraisons, retours et pièces s.a.v).

- Logiciel : encaissement, mise en compte...

- Magasinage.

- Mise en rayon, étiquetage, balisage, facing.

