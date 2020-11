Martial LECOMPTE

Enseignant (économie-gestion et biotechnologies lycée professionnel et technologique depuis 14 ans), j'ai exercé pendant 5 ans en tant qu'exploitant auto-école, puis 5 ans en tant que directeur d'un club de voile dans le Var et enfin 10 ans en tant que visiteur médical.



Reconversion professionnelle en 1998, date à laquelle j'ai suivi un cycle de 4 années d'études universitaires (1998 à 2001).



Également dirigeant de Croisières Eole, j'organise en tant qu'armateur et skipper des croisières en voiliers au départ de Toulon et Ajaccio. Ces croisières s'adressent aux particuliers (célibataires, couples, familles, amis)et aux entreprises (incentive, évènementiel, CE) avec des sorties en mer en voiliers à la journée, des week-ends en voilier vers les îles de la Côte d'Azur (les Embiez, Porquerolles, Port-Cros, le Levant) et des vacances en voiliers (croisières côtières et hauturières) vers la Corse, les îles Baléares, l'Italie, la Sardaigne etc.



Réservation à la couchette, à la cabine ou voilier privatif.



2 Sites professionnels : http://www.croisieres-eole.com ; http://www.croisieres-eole.fr





Mes compétences :

Tourisme

Nautisme