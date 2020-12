Martial WARTRAUX

Je travaille dans le domaine de l'impression numérique depuis 20 ans, d'abord en tant que Technicien SAV et formateur dans des grands groupes (CANON, FUJIFILM). Je suis, aujourd'hui Chef de projet sur des gammes de produits d'impression monochromes et couleurs.

La gestion de projet donne une dimension supplémentaire à la vision que l'on peut avoir de l'impression numérique et accompagner les clients à définir, fabriquer puis rendre opérationnels leurs besoins est une réelle motivation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de bases de données

Technologie jet d'encre

Formation