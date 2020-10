Martin BREISACHER

Mon expérience en marchés publics au sein d'un établissement public national et de sociétés privées m'a permis d'appréhender les difficultés rencontrées par les entreprises et les acheteurs publics avec les appels d'offres: méconnaissance des marchés publics, complexité des procédures, manque de moyens...



Pour autant, les marchés publics contribuent au développement économique local et national et nous proposons, avec mon associé, un accompagnement pédagogique et de qualité dans la réussite des appels d'offres.



Les objectifs de l'Agence des Marchés Publics sont multiples:

- Aider les entreprises à accroître leur activité commerciale par une assistance efficace dans la réponse aux appels d'offres (veille d'appels d'offres, décryptage de la publicité et du DCE, gestion administrative du dossier et vérification de la pertinence des pièces remises à l'acheteur public, valorisation de l'offre...);



- Accompagner les personnes publiques dans la passation des marchés publics;



- Former en marchés publics les personnels des entreprises et des acheteurs publics afin de développer les compétences internes.



AMP Consultants a été fondé par deux spécialistes des marchés publics.



Mes compétences :

Appels d'offres

Gestion de projet

Conseil

Marchés publics

Formation