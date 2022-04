Consultant en digital et directeur stratégique.

Anciennement directeur technique de Brain Estradi et fondateur de l'agence web Heromaker, je suis aujourd'hui co-fondateur de Klyde une solution web offrant des services de création de vitrine internet pour les PME.

Je pilote les processus de développement de la société, participe au brief client et accompagne toute la stratégie de communication.