A la suite d’un parcours universitaire en droit (Paris II, Paris I et Oxford University) et diplômé de Sciences Po Paris, Martin Chevillard a débuté sa carrière au sein du Groupe Eiffage, où il a participé à la création de l’audit interne. Il a ensuite exercé pendant plusieurs années la profession d’avocat, spécialiste en M&A, au sein des cabinets Gide, Skadden Arps et Freshfields.

Il a fondé Chevillard Executive en 2009, afin de mettre son expérience des problématiques de recrutement et du secteur juridique au service de ses clients. Le succès de sa méthode l’a naturellement conduit à étendre son activité au recrutement des fonctions stratégiques pour d’autres secteurs.



